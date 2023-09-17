صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى

أناب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية؛ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ للمشاركة في احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى والذي اقامتها مديرية الشئون الصحية تحت شعار "إشراك المرضى من أجل سلامتهم" بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتورة غادة يونس رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة شيماء إمام مدير عام الصيدلة الإكلينيكية بالوزارة، وفريق الصيدلية الإكلينيكية اليقظة واليقظة الدوائية، ومركز المعلومات الدوائية بالوزارة والمديرية، ومدير عام الصيدلة بالمديرية، ومديري الإدارات الفنية المختصة، ونقيب صيادلة الشرقية، ونقيب أسنان الشرقية، ومديرة فرع هيئة الدواء بالشرقية، ورؤساء الروابط العلمية في التخصصات الطبية، ومديري المستشفيات المختلفة وعدد كبير من مسئولي الصيادلة بالمحافظة.

بدأت فعاليات الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، اعقبه قيام الدكتورة شيريهان عادل مسئولة الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية بعرض تقديمي عن إنجازات الصيدلة الإكلينيكية واليقظة الدوائية ومركز المعلومات الدوائية بالمديرية خلال الفترة السابقة.

أعرب نائب المحافظ عن سعادته لمشاركته احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى والمقامة تحت شعار "إشراك المرضى من أجل سلامتهم، لافتا إلى أن معاملة المرضى على أنهم شركاء في الرعاية المقدمة إليهم، يحقق مكاسب كبيرة في مجال السلامة الصحية، ويمكن المرضى ليصبحوا أعضاء فاعلين في فريق الرعاية الصحية ويسهموا في صون مأمونية الرعاية المقدمة لهم وكذلك سلامة نظام الرعاية الصحية بأسره.

وأضاف نائب المحافظ أن القرارات الفاعلة والسياسات الرشيدة التي اتخذتها وتبنتها الدولة المصرية في العشر سنوات الاخيرة وتحديدا في القطاع الصحي لتطوير المنظومة الطبية كان لهما أكبر الأثر في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديدا المرضى، مقدما الشكر للأطقم الطبية من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين للجهود المبذولة والملموسة في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الأساسية للمرضى في جميع مراكز المحافظة.