فيلم باربي يتخطى المليار دولار بشباك التذاكر العالمي منذ عرضه

حصد فيلم باربي "Barbie" إيرادات وصلت إلى مليار و406 ملايين و657 ألف دولار فى شباك التذاكر حول العالم منذ طرحه يوم 21 يوليو الماضى، العمل من إنتاج شركة.

فيلم باربي

إيرادات فيلم باربي

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 623 مليونًا و157 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و783 مليونًا و500 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

أبطال فيلم باربي

وحصل الفيلم على إشادات من نقاد عالميين حيث تم وصف العمل بـ "المضحك والمذهل والذكى للغاية"، فيلم باربي "Barbie" من بطولة النجمة العالمية مارجوت روبي في دور باربى، والممثل العالمى ريان جوسلينج في دور كين.

فيلم باربي

حصل الفيلم على تعليقات إيجابية إلى حد كبير والعمل من إخراج جريتا جيرويج، وكتب جوزيف ديكلماير من موقع سكرين رانت "الفيلم فاجأتني وأعني ذلك بأفضل طريقة ممكنة، الفيلم مضحك ومبهج وذكي للغاية".

من بين الآخرين الذين أشادوا بالفيلم كان جيمي جيراك من ComicBook.com، الذي قال: لقد تجاوزت جريتا جيرويج توقعاتي بطريقة ما، وأعطى رايان جوسلينج ترشيحًا لجائزة الأوسكار، أنا جاد للغاية".

فيلم باربي

وتمت الإشادة بفيلم باربي "Barbie" أيضًا لكونه "ذكيًا وصادقًا وممتعًا" بالإضافة إلى أنه "مرح ورائع ومضحك"، حيث قالت كاتسي ستيفان من Variety أن روبي وجوسلينج "وُلدا لعب أدوار باربي وكين".

أحداث فيلم باربي

أحداث فيلم باربي تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.