أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا مدارس في فيصل

انطلاق معرض أهلا مدارس مساء اليوم الأحد، في منطقة أرض المطاحن بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، ويوفر جميع احتياجات المواطنين من مستلزمات مدرسية وسلع ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

وتتراوح نسبة التخفيضات على السلع الغذائية في المعرض بين 10 و 30%، وتشمل جميع أنواع السلع الأساسية والغير أساسية، مثل المكرونة والسكر والزيت واللحوم والدواجن والمربى وغيرها.

وفيما يلي قائمة بأسعار بعض السلع الغذائية في معرض أهلا مدارس بفيصل:

مكرونة (400جم) بـ7.5 جنيه بدلا من 8.5 جنيه.

مكرونة إسباكتي (400جم) بـ8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات.

سميد (1 كيلو) بـ20 جنيها بدلا من 22 جنيها.

بقسماط مطحون (500جم) بـ11 جنيها بدلا من 13 جنيها.

سكر معبأ 1 كجم حر بـ20 جنيها بدلا من 28 جنيها.

أرز هندي 1 كجم حر بـ20 جنيها بدلا من 25 جنيها.

زيت خليط 800 مل حر بـ40 جنيها بدلا من 48.5 جنيه.

أرز مصري 1 كجم بـ22 جنيها بدلا من 26 جنيها.

شاي 250جم بـ44 جنيها بدلا من 47.5 جنيه.

دقيق 1 كجم بـ18 جنيها بدلا من 20 جنيها.

سمنة 650جم بـ42 جنيها بدلا من 45 جنيها.

سمنة 700جم بـ48 جنيها بدلا من 52 جنيها.

سمنة 1.5 كجم بـ97.5 جنيه بدلا من 102 جنيه.

زيت ذرة 800 مل بـ70 جنيها بدلا من 72.5 جنيه.

زيت عباد 800 مل بـ59 جنيها بدلا من 62.5 جنيه.

لحم مكعبات 500جم برازيلي بـ85 جنيها بدلا من 115 جنيها.

لحم مفروم 500جم برازيلي بـ85 جنيها بدلا من 115 جنيها.

دجاج مجمد 1 كجم برازيلي بـ85 جنيها بدلا من 95 جنيها.

مربى تين (وزن 350جم) بـ20 جنيها بدلا من 24 جنيها.

مربى فراولة (وزن 350جم) بـ20 جنيها بدلا من 24 جنيها.

مربى مشمش (وزن 350جم) بـ20 جنيها بدلا من 24 جنيها.

مربى مشكلة (وزن 350جم) بـ15 جنيها بدلا من 18 جنيها.

ويستمر معرض أهلا مدارس حتى يوم السبت 29 سبتمبر الجاري، ويفتح أبوابه للجمهور من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء.