تعليم الوادي الجديد تتابع جاهزية إدارة الفرافرة لاستقبال العام الدراسي

تابع المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، استعدادات إدارة الفرافرة التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2023.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناع علي تعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتحت اشراف حنان مجدي، نائب المحافظ.

وتستهدف هذه الاستعدادات تحسين وتأهيل المدارس وضمان توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والمعلمين. يتضمن الاستعداد للعام الدراسي الجديد ترميم وتجديد المباني المدرسية، بما في ذلك توفير التجهيزات اللازمة للفصول الدراسية والمختبرات والمكتبات.

وقامت إدارة الفرافرة التعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الكتب والمناهج الدراسية اللازمة للطلاب، بما يسهم في تطوير المستوى التعليمي وتحسين عملية التعليم والتعلم.

وتجدر الإشارة إلى أن استعدادات إدارة الفرافرة التعليمية لا تقتصر فقط على تأهيل المدارس، بل تشمل أيضًا تحسين المناهج الدراسية وتنظيم فعاليات تعليمية وثقافية تساهم في تنمية مهارات الطلاب وتطورهم الشخصي.

وفي هذا السياق، أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، على أهمية تقديم تعليم نوعي ومتميز يساهم في بناء شباب قادر على مواجهة التحديات والمساهمة الفعالة في تنمية المجتمع.

يأتي هذا الحدث في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحقيق تطلعات وطموحات الوطن في توفير تعليم عالي الجودة وتحسين البيئة التعليمية للطلاب. وتستمر الوزارة ومحافظة الوادي الجديد في دعم العملية التعليمية والعمل على خلق أفضل الظروف للطلاب والمعلمين لضمان تحقيق الأهداف المشتركة للتنمية التربوية والتعليمية.

تجدر الإشارة إلى أن العام الدراسي الجديد 2024/2023 سيكون فرصة للمدارس لتحقيق نجاحات جديدة والاستفادة من الاستعدادات الجديدة التي تمت بإشراف ودعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. ومن المتوقع أن يحقق النظام التعليمي الجديد نسبة نجاح أعلى وأفضل جودة في التعليم

تعكس هذه الاستعدادات الجهود المستمرة لتطوير قطاع التعليم في مصر وتعزيز دوره في بناء مستقبل واعد للشباب وتحقيق التقدم والازدهار للبلاد.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع جاهزية ادارة الفرافرة التعليمية لاستقبال العام الدراسي

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع جاهزية ادارة الفرافرة التعليمية لاستقبال العام الدراسي

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع جاهزية ادارة الفرافرة التعليمية لاستقبال العام الدراسي

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع جاهزية ادارة الفرافرة التعليمية لاستقبال العام الدراسي

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع جاهزية ادارة الفرافرة التعليمية لاستقبال العام الدراسي

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع جاهزية ادارة الفرافرة التعليمية لاستقبال العام الدراسي

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع جاهزية ادارة الفرافرة التعليمية لاستقبال العام الدراسي

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع جاهزية ادارة الفرافرة التعليمية لاستقبال العام الدراسي

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع جاهزية ادارة الفرافرة التعليمية لاستقبال العام الدراسي

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع جاهزية ادارة الفرافرة التعليمية لاستقبال العام الدراسي

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع جاهزية ادارة الفرافرة التعليمية لاستقبال العام الدراسي

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع جاهزية ادارة الفرافرة التعليمية لاستقبال العام الدراسي

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع جاهزية ادارة الفرافرة التعليمية لاستقبال العام الدراسي

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع جاهزية ادارة الفرافرة التعليمية لاستقبال العام الدراسي

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع جاهزية ادارة الفرافرة التعليمية لاستقبال العام الدراسي