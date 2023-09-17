تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، التجهيزات النهائية الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، استعدادًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة. وكان اللواء مرافقًا في هذه الجولة بالأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة ومجموعة من المسؤولين.

وأبدى الزملوط، رضاه التام عن أعمال تركيب الإنترلوك في ساحة السيارات الملحقة بالمول التجاري، والتي يغطي مساحة تبلغ 4000 متر مربع، حيث وجّه بضرورة إنهاء أعمال التركيب بأسرع وقت ممكن، وتنظيم أماكن اصطفاف السيارات. كما أكد على أهمية الانتهاء من أعمال التشجير واللاند سكيب المحيطة بالعاصمة الإدارية للحفاظ على المظهر الحضاري المتميز.

وفي جولته، تفقد اللواء الزملوط أيضًا مقر مكتب المحافظ بالعاصمة الإدارية، حيث وجّه بسرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء وتجهيز الأسقف المعلقة والأرضيات. كما تابع أعمال الحماية المدنية والمصعد الكهربائي، بغية ضمان سلامة المواطنين وزوار المقر.

وفي سياق متصل، وجّه اللواء الزملوط بتوسيع ساحة السيارات المتاخمة لمبنى قاعة المؤتمرات، وربطها بمسار الطريق الرئيسي، بهدف استقبال ضيوف المحافظة بكل يسر وسهولة.

تأتي هذه الجهود ضمن سعي المحافظ وفريق العمل لتطوير وتحسين البنية التحتية في الوادي الجديد، وخلق بيئة مساعدة للمستثمرين وتوفير خدمات متميزة للمواطنين. ومن المتوقع أن يكون افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة حدثًا هامًا ومحفزًا للتطور الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

محافظ الوادي الجديد يتابع التجهيزات النهائية بمقر "العاصمة الإدارية" للمحافظة

محافظ الوادي الجديد يتابع التجهيزات النهائية بمقر "العاصمة الإدارية" للمحافظة

محافظ الوادي الجديد يتابع التجهيزات النهائية بمقر "العاصمة الإدارية" للمحافظة

محافظ الوادي الجديد يتابع التجهيزات النهائية بمقر "العاصمة الإدارية" للمحافظة