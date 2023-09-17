انتهاك حقوق الملكية الفكرية.. عقوبات مُغلظة أقرها القانون

تُعد مخالفات حقوق الملكية الفكرية، من أشد المخالفات شيوعًا وانتشارًا بداخل مجتمعاتنا، ومن أكثرها رواجًا، وفي الوقت الذي تتعدد فيه وسائل وأشكال انتهاك حقوق الملكية الفكرية، إلا أن القانون، أقر عقوبات مُغلظة في أحوال التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

حول ذلك، يقول الخبير القانوني، عمرو سليم، إن قانون حماية الملكية الفكرية، في المادة رقم 181، تنص على أنه يعاقب بالحبس لمدة تبدأ من شهر بجانب غرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، كل من ارتكب سرقة الأفكار وطرح أي عمل مصنوع للتداول بأي صورة، كالبيع أو الإيجار أو غير ذلك، دون الحصول على إذن كتابي من المؤلف نفسه أو صاحب الحق.

كما يُعاقب بالحبس لمدة تبدأ من شهر بجانب غرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، كل من يقوم بتقليد أحد الأعمال المصنوعة، وعرضها للبيع أو للتداول أو حتى تصديرها للخارج، مع العلم بأنها مقلدة، أو نشر أيا من الأعمال المصنوعة المبتكرة عبر صفحات الإنترنت، أو غيرها من وسائل النشر المختلفة، بدون الحصول على إذن كتابي مسبق من صاحب العمل أو المؤلف، وكذا مخالفات التجميع أو التصنيع أو الاستيراد، وذلك بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها صاحب الحق المجاور أو المؤلف كالتشفير أو غيره.

مُعقبًا أنه في حالة تكرار جريمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، تكون عقوبة المتهم بالحبس لمدة تبدأ من 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصادرة المحكمة للنسخ محل الجريمة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم.