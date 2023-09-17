استمرار حبس مدرس بتهمة تزوير المستندات في السيدة زينب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس مدرس بنطاق دائرة قسم شرطة السيدة زينب، ١٥ يوما، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المستندات الرسمية وترويجها.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية أكدت قيام (مدرس "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بممارسة أعمال التزوير بالمستندات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبى الحصول على تلك المستندات أو إثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة والتى تتطلب مستندات ثبوتية لإعتمادها وكذا كافة أنواع الشهادات الأخرى بمقابل مادى.