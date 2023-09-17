تكلفتها 3.7 مليار جنيه.. معلومات عن جامعة بني سويف الأهلية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس السبت، جامعة بني سويف الأهلية، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

وشهد الرئيس السيسي افتتاح جامعة بني سويف الأهلية، وهي إحدى الجامعات الأهلية الستة عشر التي أنشأت في معظم محافظات الجمهورية.

تكلفة إنشاء جامعة بني سويف الأهلية

وتقدم الجامعة العديد من البرامج منها تكنولوجيا الملاحة وعلوم الفضاء والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وبدأ العمل بها في فبراير 2021 وشيدت على مساحة 40 فدانًا بتكلفة إنشائية 3.7 مليار جنيه، وفي العام الدراسي الجديد سيتم قبول 4 آلاف طالب في 12 كلية و19 برنامجًا.

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة أهلية لا تبغى الربح وتهدف لإنشاء كليات وبرامج بينية غير نمطية منتقاة بحيث تتماشى مع طبيعة المجتمع السويفى بثرواته الزراعية والصناعية لتخريج جيل قادر على المنافسة وتوجد بمجمع 330 فدانًا بشرق النيل في بني سويف الجديدة.

وفي 22 ديسمبر 2020، وضع رئيس جامعة بني سويف أول حجر أساس للجامعة الأهلية بتشريف وزير التعليم العالي ووفد الهيئة الهندسية، إلى جانب وجود نخبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس.

في 3 أغسطس 2021، تفقد رئيس جامعة بني سويف ومحافظ بني سويف موقع الجامعة الأهلية الجديدة بمجمع 330 فدان بشرق النيل، بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية والمستشار العسكري للمحافظة ووكيل مؤسسي الجامعة الأهلية، وفي 10 أكتوبر 2021، أعلن رئيس جامعة بني سويف تخصيص 42 فدانا لإنشاء الجامعة الأهلية بمجمع 330 فدان بشرق النيل.

كليات جامعة بني سويف الأهلية

الطب البشرى.

العلاج الطبيعى.

الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.

العلوم الإدارية الرقمية.

اللغات والعلوم الإنسانية.

كلية الإعلام الرقمى وفنون الاتصال.

كلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائى.

مراكز بحثية متطورة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة بني سويف الأهلية 2023

- شهادة الثانوية العامة الأصل.

- شهادة الميلاد.

- 8 صور شخصية.

- بطاقة الترشيح.

- نموذج (2) جند ونموذج (6) جند للذكور.