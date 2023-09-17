إنطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمات رياض الأطفال بسوهاج الأزهرية

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية (لغات- عربي)، بمركز تدريب قطاع جنوب الصعيد التابع لمنطقة سوهاج الأزهرية، ضمن البرنامج التدريبي الذي يشمل عدة مستويات، والذي سيتم تنفيذه طبقًا للخطة الزمنية المحددة على مدار العام الدراسي، وتستمر هذه الدورة التدريبية لمدة ستة أيام، من السبت 16/9/2023م حتى الخميس 21/9/2023م، صرح بذلك فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية .

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أن هذا التدريب يسهم في الارتقاء بجودة التعليم في المنطقة، وتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال بما ينعكس على العملية التعليمية بأكملها وبكل مراحها، لأن تنشئة الأطفال الصغار على جودة تعليم عالية يؤهلهم للارتقاء بالمستوى في المراحل التعليمية الأخرى، وهذا كله يأتي في ظل ما يقوده فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من تطوير في التعليم الأزهري والارتقاء به إلى أعلى المستويات.





وأوضح الدكتور موهوب عيسى، مدير إدارة التدريب التربوي بالمنطقة، أن البرنامج التدريبي لمعلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية، جاء بالتعاون بين إدارة التدريب بالمنطقة، وإدارة التعليم النموذجي، وإدارة رياض الأطفال، وتوجيه اللغة الإنجليزية، وذلك لتدريب معلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية على أرض الواقع، حيث يقوم على تدريبهن مدربين معتمدين من قطاع المعاهد الأزهرية والمجلس الثقافي البريطاني، وقد حاضر في فعاليات اليوم الدكتور عدلي النجار.

وفي سياق متصل اجتمع فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أمس السبت، بموجهي إدارتي سوهاج وأخميم في أولى لقاءاته التي ينظمها فضيلته مع موجهي الإدارات التعليمية في إطار استعدادات المنطقة للعام الدراسي الجديد 2023/2024م، وذلك بحضور الدكتور أحمد مكي، مدير عام العلوم العربية والدينية، والأستاذ هيثم مرزوق، مدير إدارة التوجيه الفني، والشيخ عبد الناصر عبد الكريم، مدير إدارة سوهاج الأزهرية.





وناقش فضيلته خلال اللقاء خطة التوجيه الفني لاستقبال العام الدراسي الجديد وآليات تنفيذ خطة تحسين المستوى العام للطلاب، مؤكدًا أهمية دور المُوجه في العملية التعليمية وضمان انضباط سير العمل بالمعاهد، وضرورة الالتزام بخطة العمل، والحضور المستمر بالمعاهد لرصد السلبيات والعمل على القضاء عليها والعمل على دعم وتعزيز الإيجابيات.



كما ناقش اللقاء آخر المستجدات حول مبادرة المترجم الناشئ، ورد رئيس المنطقة على استفسارات الحضور، مشيرًا إلى دعمه الكامل لكل ما يخدم العملية التعليمية وما هو في صالح أبنائنا الطلاب.