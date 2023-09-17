أزهر سوهاج يبدأ سلسلة لقاءاته مع الموجهين بأخميم

عقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اجتماعًا موسعا بموجهي إدارتي سوهاج وأخميم، وذلك في أولى سلسلة لقاءاته التي ينظمها فضيلته مع موجهي الإدارات التعليمية، في إطار استعدادات المنطقة للعام الدراسي الجديد 2023/2024م، وذلك بحضور الدكتور أحمد مكي، مدير عام العلوم العربية والدينية، وهيثم مرزوق، مدير إدارة التوجيه الفني، والشيخ عبد الناصر عبد الكريم، مدير إدارة سوهاج الأزهرية.





وناقش رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، خلال اللقاء خطة التوجيه الفني لاستقبال العام الدراسي الجديد، وآليات تنفيذ خطة تحسين المستوى العام للطلاب، مؤكدًا أهمية دور المُوجه في العملية التعليمية، وضمان انضباط سير العمل بالمعاهد، وضرورة الإلتزام بخطة العمل، والحضور المستمر بالمعاهد لرصد السلبيات والعمل على القضاء عليها والعمل على دعم وتعزيز الإيجابيات.

كما ناقش فضيلة الدكتور أحمد حمادي، خلال اللقاء آخر المستجدات حول مبادرة المترجم الناشئ، ورد رئيس المنطقة على استفسارات الحضور، مشيرًا إلى دعمه الكامل لكل ما يخدم العملية التعليمية وما هو في صالح أبنائنا الطلاب.





وفي سياق متصل أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن إنطلاق البرنامج التدريبي لتدريب معلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية (لغات)، من يوم السبت الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة للتعليم التجريبي والنموذجي، والإدارة العامة للشئون الفنية التعليمية، والإدارة العامة لرياض الأطفال وإدارة التدريب التربوي.

جدير بالذكر أن البرنامج يلبي الإحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية، مع تركيز البرامج على الجانب العملي للفئة المستهدفة من العاملين بالمعاهد النموذجية (لغات).





ومن المقرر أن يشمل البرنامج عدة مستويات يتم تنفيذها طبقًا لخطة زمنية محددة على مدار العام الدراسي، في إطار خطة الأزهر الشريف لتطوير التعليم الأزهري واتخاذ كل ما يلزم نحو الارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية.