الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الأوقاف الفلسطيني: تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى يهدف الوصول للتقسيم الزماني والمكاني

حاتم البكري
حاتم البكري

 

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، إن تصاعد اقتحامات المستوطنين بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، تهدف للوصول إلى التقسيم الزماني والمكاني، وإفراغ المدينة من أهلها بشكل تدريجي وممنهج.

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وأضاف البكري - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد أن الاستمرار في هذه الجرائم، يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات.

ودعا البكري، الدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل من أجل حماية المسجد الأقصى، والتصدي لهذه الممارسات العنصرية غير الشرعية وغير القانونية.

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الجريدة الورقية