عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن هؤلاء المقتحمين نفذوا جولات استفزازية في الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية المتاخمة لمصلى باب الرحمة.

وتزامنت هذه الاقتحامات مع استمرار فرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول الشبان المقدسيين باحات المسجد الأقصى، وكذلك استمرار استفزازات المستوطنين داخل البلدة القديمة.

وفي سياق آخر، بحث فريق وزاري فلسطيني، أمس الاثنين، مع اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة، إنشاء آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب في فلسطين.

وذكر بيان حكومي، أن المباحثات تناولت كذلك دراسة الوضع في مرافق الاحتجاز، وكيفية تنفيذ السلطات لالتزاماتها بمنع التعذيب، وسوء المعاملة، وتوفير ظروف احتجاز مناسبة.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته وزارة الداخلية الفلسطينية لوزراء الداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية والصحة مي الكيلة، وشؤون المرأة آمال حمد، ومندوبا عن وزارة الخارجية مع الوفد الأممي.

وذكر البيان أن زيارة اللجنة الأممية إلى فلسطين تهدف إلى تقييم التدابير المتخذة لحماية الأشخاص المحرومين من الحرية من التعذيب، وسوء المعاملة، وتقديم المشورة إلى السلطات بشأن الآلية المراد إنشاؤها.

وتتضمن الزيارة الالتقاء بالسلطات على أعلى المستويات، والهيئات القضائية والإدارية والأمنية، على أن تقدم اللجنة ملاحظاتها الأولية السرية إلى حكومة فلسطين.

ويتألف وفد اللجنة الدولية من رئيس الوفد السويسري دانييل فينك، والمغربي عبد الله أونير، والإسبانية ماتا ميرا، والتونسية حميدة الدريدي، بالإضافة إلى مرافقة اثنين من موظفي حقوق الإنسان في أمانة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.

وسبق أن وثقت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في عدة مناسبات بأن محتجزين في مرافق تديرها قوات الأمن وأجهزة المخابرات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة يتعرّضون للتعذيب أو سوء المعاملة، خاصة خلال مرحلة التحقيق في الإجراءات.

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