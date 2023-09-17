الكشف على 376 مريضاً فى قافلة علاجية في قرية برهام بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية للقافلة الطبية الاستثنائية مشاركة و دعما للمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة في قرية برهام مركز الستاموني ببلقاس وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

حيث تم توقيع الكشف على 376 مريضاً . وضمت 6 عيادات منهم ( باطنة - أطفال - جلدية - اسنان - تنظيم أسرة ). فضلاً عن معمل لتحاليل الدم .



وقد تم الكشف على باطنة 75 ، العظام 56 ، الأطفال 75 ، النساء و تنظيم الأسرة 50 ، الجلدية 50 ، الأسنان 70.



كما تم إجراء عدد 35 تحليلاً مختلفاً للمرضى، فضلاً عن فحوصات لـ 35 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم ونحو 40 حالة اعتلال كلوى.



من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.