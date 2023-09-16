حبس عاطل 4 أيام لسرقته شقة سكنية بمنشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة الشقق السكنية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية"، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وتبين أنه وراء ارتكاب العديد من الحوادث بالأسلوب ذاته وبمواجهته أقر بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة، أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.