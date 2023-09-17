استعراض خطة نشر الوعى والثقافة المالية أمام الاتحادات المهنية فى الأنشطة المالية غير المصرفية

15 مسئولاً مشاركاً

عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً مع مسئولى الاتحادات المهنية العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك استكمالاً للنهج الذى تتبناه الهيئة بالتنسيق والتواصل المستمر مع كافة الجهات المشاركة فى الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز التواصل الفعال مع كافة الاتحادات المهنية العامة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

حضر اللقاء 15 مسئولاً من رؤساء ونواب رؤساء ومديرين تنفيذيين بالاتحادات المعنية بالخدمات المالية غير المصرفية وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تم مناقشة خطة الهيئة الخاصة بنشر الوعى والثقافة المالية غير المصرفية بهدف رفع مستويات الشمول المالى، وكذلك تيسير بيئة مزاولة الأعمال المختلفة بهدف دعم جهود الهيئة فى تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها جنبا إلى جنب مع حماية حقوق كافة المتعاملين.

كما تم مناقشة سبل تفعيل دور الاتحادات المهنية فى عملية تطوير الأسواق المالية غير المصرفية سواء عن طريق نشر الوعى والثقافة، وتوفير فرص تدريبية سواء لأعضاء الاتحاد أو لكافة فئات المجتمع. وكذلك مناقشة تفعيل التعاون المشترك فيما بين الاتحادات المهنية بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة الخاصة برفع قدرات الكوادر المهنية بالأسواق المالية غير المصرفية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت عن النتيجة النهائية لأول انتخابات لاختيار مجلس إدارة للاتحاد المصرى للأوراق المالية وذلك تفعيلاً لنص أحكام المادة ٤١ مكرر من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وذلك بموجب تعديلات عام ٢٠١٨ على تأسيس اتحاد يسمى الاتحاد المصرى للأوراق المالية.