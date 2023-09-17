أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

استقرت أسعار المشغولات الذهبية فى بداية التعاملات اليوم الأحد في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2175 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

استقرت أسعار الذهب ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2200 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2486 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2278 جنيهات.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1864 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1450 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1242 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 932 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17400 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1924 دولارًا للأوقية.