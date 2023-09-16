فوائد المشي يوميًا.. يقوي المناعة ويخفف من التوتر

المشي يومياً يقلل من خطر الإصابة بـ 24 مرضاً مختلفاً، بما في ذلك العديد من أنواع السرطان وجميع أنواع أمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن المشي اليومي حول المبنى أو في الحديقة له أيضًا تأثير مباشر على صحتك الجسدية والعقلية والعاطفية.

وتقول عالمة الغدد الصماء ألكسندرا كوزارينكو خصيصًا لـ MedicForum: "حتى 180 دقيقة فقط من التمارين أسبوعيًا ستساعدك على الشعور بتأثير إيجابي".

فوائد المشي يوميًا

عيش حياة أطول بالمشي كل يوم

يرتبط المشي يوميًا بانخفاض خطر الوفاة المبكرة بنسبة 15 بالمائة ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه يمكن الوقاية من العديد من الأمراض مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تقوية الأوعية الدموية وتمرين القلب أثناء المشي.

المشي يقوي جهاز المناعة لديك

تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض والأعراض ليس أقله بسبب تقوية جهاز المناعة يسمح لك المشي بالحصول على الكثير من الهواء النقي وأشعة الشمس، مما يقاوم نقص فيتامين د ويفيد جهازك المناعي.

والأشخاص النشطون لديهم المزيد من الخلايا المناعية، وبالتالي فهم أكثر مقاومة للعدوى بالفيروسات والبكتيريا ما يسمى بالاستحمام في الغابات، والحركة في الغابات والحدائق العامة تحفز الخلايا القاتلة الطبيعية وتعزز هذا التأثير.

المشي يقوي النفس

لكن المشي يمكن أن يفيد أكثر من مجرد لياقتك البدنية. كما تتحسن الصحة العقلية وتعمل الحركة على تنشيط الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم. وهذا يعني أنه يتم نقل المزيد من الأوكسجين إلى الدماغ.

ويمتص الهواء النقي المزيد من الأكسجين النقي على أي حال. والنتيجة هي تحسين الذاكرة والتركيز.

يساعد المشي على تخفيف التوتر

المشي يفيد ليس فقط الجسم والعقل، ولكن أيضا الروح ويمكنك تصفية ذهنك ويمكن بسهولة إبعاد عقلك عن المخاوف والضغوط اليومية.

المشي يريح العضلات والأعصاب ويخفض ضغط الدم. ونتيجة لذلك، تنخفض مستويات التوتر أيضًا، وانخفاض مستويات التوتر بدوره مفيد ليس فقط للرفاهية، ولكن أيضًا للصحة العامة.

الهواء النقي يحسن حالتك المزاجية

بالإضافة إلى حرية الانغماس في أفكارك الخاصة، تحدث زيادة في الرفاهية أيضًا بسبب إطلاق هرمونات السعادة أثناء المشي، والمزاج الجيد الذي يأتي من المشي في الحديقة يعتمد على حقائق بيولوجية.

المشي اليومي يساعدك على إنقاص الوزن

كما يساعد إطلاق هرمون السعادة السيروتونين على محاربة الرغبة الشديدة في تناول الطعام. وهذا أحد الأسباب التي تجعل المشي نشاطًا مفيدًا إذا كنت تريد إنقاص الوزن. بالإضافة إلى ذلك، فإنك تحرق السعرات الحرارية بشكل غير ملحوظ تقريبًا ودون أن تشعر بالجوع مرة أخرى أثناء ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.

يعزز عملية الهضم

بضع خطوات حول الكتلة يمكن أن تكون مفيدة ليس فقط قبل تناول الطعام، ولكن أيضًا بعده. بعد تناول الطعام، قد تشعر بالانتفاخ، أو الشبع بشكل غير مريح، أو حتى التعب والإرهاق.

المشي لا ينعش عقلك فحسب، بل ينشط عضلات البطن أيضًا أثناء المشي، يتم تدليك أعضاء الجهاز الهضمي بلطف وتحفيز إفراز العصارات الهضمية.

المشي يمكن أن يخفف الألم

حتى الآلام والأوجاع العميقة، مثل آلام الظهر أو الورك، أو توتر العضلات أو تصلبها، يمكن تخفيفها عن طريق المشي لأنه يحفز الدورة الدموية.

نظرًا لأن المشي يشد جميع العضلات والعديد من مفاصل الجسم، فإنك تقوي جهازك العضلي الهيكلي بالكامل وتضمن الحفاظ على وظيفة المفاصل.