6 غيابات عن الأهلي في مواجهة التعاون اليوم بالدوري السعودي

يفتقد ماتياس يايسلة المدير الفني للنادي الأهلي السعودي لخدمات ستة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في مواجهة نادي التعاون، مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

غياب 6 لاعبين من الأهلي أمام التعاون

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والتعاون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويفتقد الفريق لخدمات 6 من صفوف الفريق في لقاء يحتاج الراقي لعبوره ليواصل المزاحمة على صدارة الترتيب.

ويفتقد الراقي لخدمات كل من فراس البريكان وميريح ديميرال وعبدالله عطيف وهيثم عسيري وعبدالرحمن الصانبي وريان حامد، ليعتمد على 7 أجانب في لقاء اليوم مع وجود أزمة ونقص في مركز قلب الدفاع.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لمباراة التعاون مكون من:-

في حراسة المرمى: ادوارد ميندي.

في خط الدفاع: عبدالله العمار وعبدالباسط هندي وإيبانيز وبسام الحريجي.

في خط الوسط: فرانك كيسيه وجابري فيجا ومحمد المجحد.

في خط الهجوم: سانت ماكسيمان وفيرمينو وفهد الرشيدي

أسباب غياب سداسي الأهلي أمام التعاون

يغيب فراس البريكان بسبب وعكة صحية، وميريح ديميرال للإيقاف، وعبدالله عطيف بسبب الإصابة، وهيثم عسيري لارتباطه مع المنتخب الاولمبي تحت 23 عام ومعه كل من عبدالرحمن الصانبي وريان حامد.