كهنة كنيسة مارجرجس يترأسون الأنشطة الروحية بحلوان غدًا

يترأس الآباء الكهنة بكنيسة الشهيد مارجرجس الروماني بمنطقة تبين، التابعة للأقباط الأرثوذكس بإيبارشية حلوان وتوابعها، غدًا الأحد، النشاط الروحي الأسبوعي وتطبق "طقس الفريحي" بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

يستهل اللقاء بإقامة القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية والمعروف كنسيًا بـ"الفريحي"، يليها فقرات متنوعة وترانيم، ثم العظة الروحية.

تشهد إيبارشية حلوان ودير القديس الأنبا برسوم العريان بمنطقة المعصرة، حاليًا فترة النهضة الروحية لشفيعها وتختم فعالياتها الروحية بالتزامن مع عيد الصليب 27 سبتمبر الجاري.

احتفلت الكنائس الأرثوذكسية في جميع المحافظات المصرية، الأسبوع الماضي، بعيد النيروز وهى مناسبة تعرف لدى الأقباط بـ"رأس السنة القبطية "1740" ، و"عيد الشهداء"، وذلك باعتبار هذه المناسبة إحياء ذكرى شهداء الكنيسة وتاريخها المعاصر رفع بخورعشية يليها القاء العظة الروحية وتطبيق الطقس الفريحي، برئاسة وحضور خورس الشمامسة والآباء الكهنة.

تُعيد المراجع الكنسية أن "النيروز" هو أحد مظاهر والتقاليد في مصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحياءها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب.

يتحدث التاريخ حول أصل كلمة النيروز في لغات عدة وأرجعها إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الاسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة.