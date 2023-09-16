فعاليات وأنشطة روحية بكنيسة العذراء..غدًا

تستضيف كنيسة السيدة العذراء مريم التابعة للأقباط الأرثوذكس بالوادي الجديد، غدًا الأحد، النشاط الروحي الاسبوعي وتطبق "طقس الفريحي" بدءً من الساعة السابعة صباحًا.

ومن المقرر أن يستهل اللقاء باقمة القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية والمعروف كنسيًا بـ"الفريحي"، يليها فقرات متنوعة وترانيم، ثم العظة الروحية.

شهدت الكنائس الأرثوذكسية في جميع المحافظات المصرية ، الثلاثاء الماضي، احتفالات بمناسبة عيد النيروز وهى مناسبة تعرف لدى الأقباط بـ"رأس السنة القبطية "1740" ، و"عيد الشهداء"، وذلك باعتبار هذه المناسبة احياء ذكرى شهداء الكنيسة وتاريخها المعاصر رفع بخور عشية يليها القاء العظة الروحية وتطبيق الطقس الفريحي، برئاسة وحضور خورس الشمامسة والآباء الكهنة.

تُعيد المراجع الكنسية أن "النيروز" هو أحد مظاهر والتقاليد في مصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب.

يتحدث التاريخ حول أصل كلمة النيروز في عدة لغات وأرجعها إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة.

وتحتفل الكنيسة المصرية بهذه الفعالية سنويًا لتعلن بدء عام قبطي جديد ومناسبات روحية متنوعة تستمر في احتفالها حتى عيد الصليب الذي يأتي بالتزامن مع عيد الأنبا برسوم العريان في 27 سبتمبر الجاري.