السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم مستر إكس في آخر ليلة عرض

مستر إكس
مستر إكس

بلغت إيرادات فيلم مستر إكس بطولة الفنان أحمد فهمي، في شباك تذاكر السينما أمس، الجمعة تقدر 24.187 جنيه، ضمن موسم الصيف السينمائي لعام 2023.

 

تفاصيل فيلم مستر إكس

 

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، أوس أوس، تأليف أماني التونسي وأحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب وإنتاج أحمد السبكي.

 

وتدور أحداث فيلم مستر إكس، حول تتسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

 

آخر أعمال الفنان أحمد فهمي

 

يذكر ان شارك الفنان أحمد فهمي، في الموسم الرمضاني الماضي 2023، في مسلسلين “جت سليمة” للنجمة دنيا سمير غانم، و"سرة الباتع" للمخرج خالد يوسف.

 

فيما عرض له مؤخرا مسلسل “سفاح الجيزة”، عبر أحد المنصات الإلكترونية وحقق نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا.

 

وتدور أحداث مسلسل سفاح الجيزة، في إطار من الجريمة والدراما، حول عدد من الجرائم الغامضة، والدوافع التي امتلكها جابر الذي وُصف لاحقًا بأنه قاتل متسلسل، بعد أن تسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات.

 

مسلسل "سفاح الجيزة" نشاهد فيه عدد كبير من النجوم منهم، أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، وصلاح عبد الله، وميمي جمال، وجيهان الشماشرجي، والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد صلاح العزب، ومن إخراج هادي الباجوري.

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