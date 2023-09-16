الأنبا يوأنس يترأس طقس "التسبحة" بكنيسة مارمرقس

يترأس نيافة الأنبا يوأنس أسقف اسيوط وتوابعها، اليوم السبت، فعاليات العشية والتسبحة بكنيسة مارمرقس الرسول بدءًا من الساعة السادسة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يستهل خورس الشمامسة فعاليات اللقاء باقامة القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهنة ويتخلل اقامة الطقوس الأرثوذكسية.

أقام أسقف الأقباط صباح اليوم، القداس الالهي بكنيسة القديس اثناسيوس الرسول بدير الزاوية.

شهدت الكنائس الأرثوذكسية في جميع المحافظات المصرية ، الثلاثاء الماضي، احتفالات بمناسبة عيد النيروز وهى مناسبة تعرف لدى الأقباط بـ"رأس السنة القبطية "1740" ، و"عيد الشهداء"، وذلك باعتبار هذه المناسبة احياء ذكرى شهداء الكنيسة وتاريخها المعاصر رفع بخور عشية يليها القاء العظة الروحية وتطبيق الطقس الفريحي، برئاسة وحضور خورس الشمامسة والآباء الكهنة.

تذكر المراجع الكنسية أن "النيروز" هو أحد مظاهر والتقاليد في مصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب.



ورد في التاريخ المسيحي حول أصل كلمة النيروز في عدة لغات وأرجعها إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة.

وتواصل الكنيسة المصرية احتفالها بهذه الفعالية وتقيم عدة مناسبات روحية متنوعة تستمر حتى عيد الصليب الذي يأتي بالتزامن مع عيد الأنبا برسوم العريان في 27 سبتمبر الجاري.