بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.. يلا شوت، يستعد الزمالك المصري لمواجهة تحدٍ كبير على أرضية ملعب أرتا سولار في العاصمة التنزانية دار السلام، حيث سيخوض المباراة الأولى له في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024. ومع ذلك، ستكون هذه المباراة خاصة بالنسبة للفريق المصري، حيث لن يتمكن من إجراء تغييرات في قائمته الأساسية نتيجة وقف القيد الصيفي، وذلك نظرًا للأزمة التي تعرض لها النجم الكبير شيكابالا وانتقاله المؤقت إلى نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وبالإضافة إلى ذلك، يجد الزمالك نفسه في موقف صعب بغياب ثنائي هام من قائمته في الموسم الماضي، حيث سيغيب النجمان أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح عن المباراة بسبب الإصابات التي تعرضا لها.

من الجدير بالذكر أن هذا اللقاء سيكون جزءًا من دور الـ 32 لمسابقة الكونفدرالية الأفريقية، ويعد الزمالك واحدًا من الفرق المرشحة بقوة للمنافسة على اللقب هذا الموسم. وسيكون على الفريق المصري تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب خارج أرضه لضمان مروره إلى دور المجموعات ومواصلة مشواره في هذه البطولة القارية المهمة.

مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية بث مباشر

ويسعى فريق الزمالك لبداية قوية في بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام أرتا سولار الجيبوتي، حيث يأمل الفارس الأبيض في العودة لمنصات التتويج في البطولات القارية هذا الموسم بعد فترة من الغياب.

وكان اللقب القاري الأخير للقلعة البيضاء عام 2020 حينما حصد لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب فريق الترجي التونسي، وقبلها كان قد توج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي في النهائي.

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واختتم الفارس الأبيض استعداداته لمباراة أرتا سولار الجيبوتي أمس الجمعة، وأكد مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الزمالك جاهزية الفريق لمباراة اليوم، وأن الفريق سيسعى للعودة من تنزانيا محققًا الفوز لتسهيل مهمته في مباراة العودة.

بث مباشر مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية الإفريقية

ويقدم موقع الوفد بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك مع مضيف فريق أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقامة في تنزانيا، اليوم السبت، الموافق 16 سبتمبر 2023.