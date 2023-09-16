‎الأسوأ في عهد الخليفي.. بداية غير مبشرة لإنريكي مع باريس ‎

حقق المدرب الإسباني لويس إنريكي رقمًا سلبيًا في بداية الموسم الجديد، مع نادي باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

تلقى النادي الفرنسي خسارته الأولى بالدوري ضد نيس بنتيجة 3-2مساء الجمعة بالجولة الخمسة، ليحتل المركز الثالث، برصيد 8 نقاط من أصل 15، بعد ان حقق فوزين وتعادلين وخسارة واحدة.

لويس إنريكي

وتعتبر هذه البداية هي الأسوأ للنادي الفرنسي، منذ انتقال ملكيته إلى شركة قطر للاستثمارات الرياضية موسم 2010-11 (13 سنة كاملة)، ويعد كرقم سلبي يُحسَب على المدير الفني الجديد لويس إنريكي.

وبالمقارنة بالموسم الماضي، فإن باريس حصد 13 نقطة في أول 5 مباريات بالدوري، بتحقيق 4 انتصارات وتعادل وحيد في الجولات الخمس الأولى، مقابل 8 نقاط فقط في الموسم الحالي.

وتمكن الفريق من تسجيل 21 هدف في أول 5 جولات بالموسم الماضي، بمتوسط يتجاوز الـ 4 أهداف في المباراة الواحدة، مقابل 10 أهداف فقط بمتوسط هدفين في كل مباراة مع لويس إنريكي.

وكسر فريق نيس رقم سلبي أمام باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء، بتحقيقه أول فوز منذ 7 نوفمبر من عام 2009، مشيرةً إلى أن ليلة أمس كانت للنسيان، للفريق العاصمي الفرنسي.

وشهدت المباراة مشاركة مبابي أساسيًا، بعد شكوك عديدة جراء شكواه من إصابة في أوتار الركبة خلال معسكر منتخب فرنسا، مما تسبب في غيابه عن ودية ألمانيا الثلاثاء الماضي.

وسجل مبابي ثنائية سان جيرمان، ليرفع رصيد أهدافه إلى 7 أهداف في أول 5 جولات بالدوري الفرنسي، ليتصدر قائمة هدافي المنافسة المحلية.

لويس إنريكي ومبابي

ليوسع الفارق مع مواطنه وسام بن يدر والمصري مصطفى محمد مهاجم نانت، إلى 3 أهداف في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي.

وتحدث إنريكي في تصريحات بعد الخسارة من نيس نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أنا سعيد بالخسارة أكثر من انتصارنا 4-1 على ليون، لأني شاهدت اللاعبين يقاتلون حتى الدقيقة الأخيرة، علينا أن نتطور جميعاً، أنا وهم، أقدر ما فعله اللاعبين".

وتعاقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع الإسباني لويس إنريكي المدرب السابق لبرشلونة والمنتخب الإسباني، لمدة موسمين كاملين، لقيادة الفريق خلفًا للفرنسي السابق كريستوف جالتييه، قبل بداية الموسم الحالي.