مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر في الكونفدرالية يلا شوت اليوم

بث مباشر مباراة الزمالك مع مضيف فريق أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقامة في تنزانيا، اليوم السبت، الموافق 16 سبتمبر 2023 ، وتنطلق مباراة الزمالك مع نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية بث مباشر

ويسعى فريق الزمالك لبداية قوية في بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام أرتا سولار الجيبوتي، حيث يأمل الفارس الأبيض في العودة لمنصات التتويج في البطولات القارية هذا الموسم بعد فترة من الغياب.

وكان اللقب القاري الأخير للقلعة البيضاء عام 2020 حينما حصد لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب فريق الترجي التونسي، وقبلها كان قد توج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي في النهائي.

واختتم الفارس الأبيض استعداداته لمباراة أرتا سولار الجيبوتي أمس الجمعة، وأكد مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الزمالك جاهزية الفريق لمباراة اليوم، وأن الفريق سيسعى للعودة من تنزانيا محققًا الفوز لتسهيل مهمته في مباراة العودة.

ومن المتوقع أن يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم أمام فريق أرتا سولار في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، يوسف إبراهيم أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، إبراهيما نداي.

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بث مباشر مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية الإفريقية

ويقدم موقع الوفد بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك مع مضيف فريق أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقامة في تنزانيا، اليوم السبت، الموافق 16 سبتمبر 2023.

معلق مباراة الزمالك وأرتا سولار في كأس الكونفدرالية 2024

اختارت مجموعة قنوات أون تايم سبورت معلق مباراة الزمالك اليوم وهو المعلق الشهير حاتم بطيشة في مواجهة أرتا سبورت في كأس الكونفيدرالية وذلك عبر أون تايم سبورتس الفضائية المفتوحة المجانية.

حكم مباراة الزمالك ضد أرتا سولار

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حكم مباراة الزمالك ضد أرتا سولار اليوم في كأس الكونفيدرالية من جزر القمر، وهو حكم الساحة محمد العثماني حكم ساحة.

ويعاون حكم المباراة كل من سليمان أمل الدين، مساعد أول، وعبدالمجيد أزيلاني، مساعد ثان، والحكم الرابع سليمان انسودان، ويراقب المباراة التنزاني خالد عبدالله.