مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر (يلا شوت) كأس الكونفدرالية الإفريقية

مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر (يلا شوت) كأس الكونفدرالية الإفريقية ، نستعرض فيما يلي بث مباشر لأخبار مباراة الزمالك ضد أرتا سولار اليوم في الكونفدرالية الإفريقية من لحظة البداية وحتى إعلان نتيجة المباراة كما يلي:

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار والقنوات الناقلة اليوم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

يشارك نادي الزمالك في مباريات كأس الكونفدرالية، بعد وصوله إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، ويواجه أرتا سولار بطل جيبوتي في أولي مبارياته في دور الـ32 من البطولة.

ولعب أرتا سولار في الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أمام هورسيد الصومالي، وفاز عليه بإجمالي أهداف (6-0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي بتوقيت مصر والدول العربية اليوم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية

يفتتح نادي الزمالك أولي مبارياته في مباراة ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية على ملعب استاد عزام في دولة تنزانيا بسبب عدم اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، ملاعب جيبوتي.

ويوافق موعد مباراة الزمالك ضد أرتا سولار حسب جدول مباريات كأس الكونفدرالية الساعة 4 بتوقيت مصر.

يوافق موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيوبتي الساعة 3 بتوقيت السودان وليبيا.

وتوافق مباراة الزمالك المقامة في تنزانيا تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت الأردن وسوريا ولبنان والعراق.

ويوافق ماتش الزمالك ضد أرتا سولار اليوم الساعة 2 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

ويأتي موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار اليوم في تمام الساعة 4 بتوقيت السعودية وقطر والكويت.

ويوافق موعد مباراة الزمالك الساعة 5 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر اليوم في كأس الكونفدرالية 2023-2024

تعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت OnTime Sports HD أهم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار بث مباشر اليوم في أولي مباريات الفارس الأبيض ضد أرتا سولار الجيبوتي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واختارت مجموعة قنوات أون تايم سبورت OnTime Sports HD نقل المباراة اليوم عبر قناة أون تايم سبورت الفضائية المجانية المفتوحة.

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة الزمالك وارتا سولار بث مباشر

تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد أرتا سولار اليوم بث مباشر

اتفقت إدارة مجموعة قنوات أون تايم سبورت OnTime Sports HD مع الشركة الفرنسية المسؤولة عن تسويق مباريات كأس الكونفيدرالية على نقل المباراة عبر القناة الفضائية مجانًا للجمهور المصري، بعدما حصلت على حقوق البث.

التردد عبر النايل سات: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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