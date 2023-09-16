السيسي يوجه بزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة (شاهد)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.

ووجه السيسي أيضا خلال كلمته بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، بزيادة الفئات المالية المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالى 5 ملايين أسرة.

أكد أنه قرر زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصح 600 جنيه بدلا من 300 لكل العاملين بأجهزة الدولة وقطاع الأعمال.

وتابع أنه قرر أيضا زيادة الحد الأدني للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات بمحافظة بنى سويف، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك على هامش زيارته قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قاعة الاحتفالات بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار زيارته افتتاح عدد من المشروعات القومية بقرية سدس الأمراء.

وبدأ الرئيس السيسي الافتتاح بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا إعصار ليبيا.

أعرب أحد المواطنين من محافظة بني سويف عن فرحته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرية سديس الأمراء.

وقال السيسي :" أقسم بالله ربنا ما يحرمنا منك أبدا أنت البركة بتاعتنا وإنتا اللي حييت الدولة، متحرمش منك يا ريس" وتم أخذ لقطات تصويرية مع المواطن تلبية لندائه.

قدم أحد المواطنين بمحافظة بني سويف، في قرية سدس الأمراء، “سبحة” هدية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال زيارته لمسكنه.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية ببني سويف.

أهالي قرية سدس الأمراء:

وكان أهالي قرية سدس الأمراء احتشدوا لاستقبال الرئيس السيسي، وذلك خلال زيارته لافتتاح العديد من المشروعات القومية في المحافظة وبعد المشاريع الصحية في القرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

محافظة بني سويف:

ومن المشروعات التي يفتتحها الرئيس في محافظة بني سويف، مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس “إنشاء جديد”، الذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن حزمة من المشروعات يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.