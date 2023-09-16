برنامج تدريبي للمتقدمين للكليات العسكرية بشباب الدقهلية

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية "الإدارة العامة للرياضة" فعاليات تدريب الطلبة الجدد المشاركين فى مبادرة التأهيل للكليات العسكرية، على " قفزة الثقة"، اليوم السبت، بحمام السباحه بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي للطلبه الملتحقين بالمبادرة يتضمن تدريبات اللياقة البدنية وتعليم السباحة والتدريب على قفزة الثقة وعمل التمارين داخل الجيم على أحدث الأجهزة الرياضية، وتم تدريب الطلبة الجدد الملتحقين بمبادرة التأهيل العسكري اليوم على "قفزة الثقة" بحمام السباحة بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي، كما يقدم المركز لقاءات مع المعد النفسى لتدريب المشاركين على زيادة الثقة بالنفس والثبات الانفعالى و تمكينهم من إجتياز أسئلة الاختبار النفسى، و يضم برنامج التدريب أفضل المدربين المتخصصين لتمكين الطلبه المشاركين في المبادرة من اجتياز الاختبارات المؤهلة للكليات العسكرية.

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " ومن خلال"الادارة العامة للرياضة"، تقوم بتدريب وتأهيل الطلبة الملتحقين بمبادرة التأهيل العسكري، بوجود مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال التدريب والتأهيل الكليات العسكرية، فى كافة التخصصات، بالإضافة إلى الإعداد النفسي والذي يعتبر من العوامل المؤثرة والمهمة فى الإعداد وإعطاء الطلبة الثقة أثناء الاختبارات المؤهلة للكليات العسكرية، بإشراف من الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

يأتي تنفيذ مبادرة التأهيل العسكري برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.