محمد صلاح في الهجوم.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، تشكيله الرسمي لمباراة ولفرهامبتون بالجولة الخامسة التى تجمعهما بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، جاريل كوانساه، أندرو روبيرتسون.

في خط الوسط: كيرتس جونز، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

في الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، كودي جاكبو.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، فيما يقع نظيره وولفرهامبتون في المركز الـ15 برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة وولفرهامبتون وليفربول في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة وولفرهامبتون وليفربول بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports 1 HD.