السبت 16 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مطران الكاثوليك يترأس "خدمة المرضى" بالمنيا.. شاهد

الانبا باسيليوس فوزي
الانبا باسيليوس فوزي مطران الكاثوليك بالمنيا

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم السبت، فعاليات اللقاء الروعوي المعروف كنسيًا بـ"خدمة يسوع نبع الحياة لمرضى الأورام" بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك.

استهل اللقاء باقامة القداس الإلهي ومجموعة فقرات روحية وترانيم بقيادة المرنم إسحق سامي، عقبها الاجتماع  الذي قدم خلالها الأنبا باسيليوس عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الرب الشافي". 

جاء ذلك بمشاركة حضور الأب بولس نصيف، مسؤول الخدمة، والأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، ومجموعة من الاقباط الكاثوليك من أهالي القرى.

يأتي هذا اللقاء في إطار الدور الرعوي لمطران الكاثوليك الذي يحرص على تفقد الأسر ومتابعة خدمات الكنيسة والأوضاع الصحية لكبار السن والخدمات التعليمية للأطفال بالإيبارشيات بصورة دورية.

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