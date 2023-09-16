وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس في الإسكندرية قبل العام الدراسي الجديد

الدكتور حجازي واللواء الشريف يفتتحان مدرسة الجمهورية الجديدة ومعرض"أهلا مدرستى"

تفقد صباح اليوم السبت الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى العديد من المدارس بالاسكندرية لمتابعة استعدادات المدارس للعام الدارسى الجديد ، كان قد وصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة الإسكندرية في مستهل زيارة لمتابعة الاستعدادات في مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وكان في استقبال وزير التربية والتعليم لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

قام الوزير والمحافظ بزيارة مدرسة رشدى الصناعية الفنية للبنات، كما يفتتحان مدرسة الجمهورية الجديدة، فضلا عن افتتاح معرض "أهلا مدرستى" بمدرسة حسام السيد البهى .

كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة لاستعراض الاجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد.

كان قد اعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم عدة قرارات هامة لضبط وانتظام العام الدراسى وهى - التعاقد على توفير 20 ألف عامل للاستعانة بهم کخدمات معاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية.، تجهيز معامل الحاسب الآلي بالمدارس الحكومية بأجهزة الحواسيب والطابعات، وتوفير 150 معمل للمدارس الحكومية، خاصة المدارس الإعدادية على مستوى 27 محافظة، بواقع 1500 جهاز حاسب آلى و150 طابعة.، إحلال المقاعد في الفصول المدرسية، بواقع توفير 100 ألف مقعد للمدارس على مستوى جميع المحافظات.

-تطبيق أنشطة نظام التعليم الياباني "توكاتسو"بمدارس قرى “حياة كريمة" بالتعاون بين مؤسسة "حياة كريمة" ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والچايكا اليابانية والذي سيشمل 100 مدرسة على مستوى الجمهورية بقرى "حياة كريمة".

-إعداد مواد تعليمية وتدريبية متميزة لمناهج المواد الدراسية لكافة المراحل التعليمية وتحميلها على موقع الوزارة استعداداً للعام الدراسي الجديد ، تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز من 2-5 قاعات دراسية لتفعيل مجموعات الدعم المدرسى للطلاب مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية بمشاركة خبراء متميزين في مختلف المواد الدراسية

- مشاركة أشهر المعلمين المتميزين في مختلف المواد الدراسية بمختلف المراحل التعليمية لتقديم حصص على المنصات والقنوات التعليمية ودمج التكنولوجيا في عرض التجارب العلمية للمناهج الدراسية على المنصات والقنوات التعليمية عبر تعزيز تقنية "الواقع المعزز".

- إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت للحد من ظاهرة الغش فى امتحانات الشهادة الإعدادية حيث وجه الوزير بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية وفق نظام البوكليت.، - الانتهاء من وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية مع مراجعة مناهج المرحلة الابتدائية وجعل المناهج مطابقة لعدد أيام الدراسة الفعلية.

- التجهيز للتعاقد مع المعلمين الجدد حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم التعاقد مع المعلمين الجدد فور إعلان نتيجة الاختبارات النهائية.