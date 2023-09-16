فعاليات وأنشطة روحية بالكاتدرائية المرقسية غدًا

تستضيف الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية بمنطقة محطة الرمل في الإسكندرية، غدًا الأحد، فعاليات اللقاء الروحي "الطقس الفريحي" بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

ومن المقرر أن يستهل خورس الشمامسة فعاليات اللقاء باقامة القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهنة ويتخلل اقامة الطقوس الأرثوذكسية، تستمر على مدار قداسين متواصلين يختتم فعالياته أحبار الكنيسة في العاشرة صباحًا.

احتفلت الكنائس المصرية منذ أيام بعيد النيروز وهى مناسبة تعرف لدى الأقباط بـ"رأس السنة القبطية "1740" ، و"عيد الشهداء"، وذلك باعتبار هذه المناسبة احياء ذكرى شهداء الكنيسة وتاريخها المعاصر رفع بخور عشية يليها القاء العظة الروحية وتطبيق الطقس الفريحي، برئاسة وحضور خورس الشمامسة والآباء الكهنة.

تُعيد المراجع الكنسية أن "النيروز" هو أحد مظاهر والتقاليد في مصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب.

يتحدث التاريخ حول أصل كلمة النيروز في عدة لغات وأرجعها إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة.

وتحتفل الكنيسة المصرية بهذه الفعالية سنويًا لتعلن بدء عام قبطي جديد ومناسبات روحية متنوعة تستمر في احتفالها حتى عيد الصليب الذي يأتي بالتزامن مع عيد الأنبا برسوم العريان في 27 سبتمبر الجاري.