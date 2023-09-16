مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح ضد ولفرهامبتون يلا شوت بث مباشر في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول محمد صلاح ضد ولفرهامبتون يلا شوت بث مباشر في الدوري الإنجليزي، وفي افتتاح مباريات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، سيتقابل اليوم فريق ليفربول مع منافسه وولفرهامبتون على أرضية ملعب مولينيو. تسعى قوة "الريدز" إلى تحقيق الانتصار والارتقاء إلى صدارة الدوري مؤقتاً في انتظار نتائج باقي المباريات لهذا الأسبوع. وحالياً، يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

يأتي هذا بعد أن سجل ليفربول ثلاث انتصارات في مبارياته الثلاث الأولى بالدوري، حيث فاز على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف وعلى نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف، ثم حقق فوزًا بثلاثية نظيفة على حساب أستون فيلا. كما تعادل مع تشيلسي بهدف لمثله في مباراته الأخيرة.

تعد هذه المواجهة مثيرة ومنتظرة بشدة من قبل عشاق كرة القدم، حيث يسعى ليفربول للمضي قدمًا نحو الصدارة، بينما يطمح وولفرهامبتون في تحقيق الفوز وتحسين أداءه في البطولة. توقعاتنا تشير إلى مباراة مثيرة ومشوقة يجب متابعتها بكل حماسة.

محمد صلاح يعود إلى ليفربول

وكان النجم المصري محمد صلاح عاد إلى صفوف ليفربول من جديد، بعد انقضاء فترة التوقف الدولي، حيث شارك "مو" مع الفراعنة في مباراة تونس الودية والتي خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وولفرهامبتون اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، جويل ماتيب، آندي روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ديوجو جوتا.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم

وتنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت أبو ظبي، الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون

وتذاع مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1.

وفي مباراة اليوم أمام وولفرهامبتون يغيب المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك عن فريق ليفربول، بعدما قرر الاتحاد الإنجليزي إيقافه مباراة إضافية لسلوكه ضد حكم مباراة نيوكاسل في الجولة الثالثة من البريميرليج.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة، أما وولفرهامبتون فيحتل المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.