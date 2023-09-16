جامعة كفرالشيخ تناقش "تحسين توافق خريجي الجامعة مع احتياجات سوق العمل"

ناقش المركز الجامعي للتطوير المهني "UCCD" في جامعة كفرالشيخ، السبت "تحسين توافق خريجي الجامعة مع احتياجات سوق العمل" .

جاء ذلك برعاية رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي ، وإشراف الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وعقد فريق عمل المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة، برئاسة الدكتور علاء غازي، مدير المركز، مع أصحاب الأعمال لمناقشة وبحث أطر تنفيذ تحسين توافق خريجي الجامعة مع احتياجات سوق العمل المطلوبة، بمشاركة ممثلي عدد من القطاعات الحكومية والخاصة بمحافظة كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد سليم، مسئول التوظيف والعلاقات مع أصحاب الأعمال، والدكتور علاء اللقاني، مسئول التوظيف والعلاقات مع أصحاب الأعمال، والدكتور أسامة وفا أخصائي أول تطوير مهني، والدكتور محمد غله، أخصائي تطوير مهني، والدكتور معتصم دراز، مسئول المعلومات، والدكتور مني المعداوي، مسئول التدريب.

وقدم مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة كفر الشيخ الدكتور علاء غازي عرضًا عن أنشطة وخدمات المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة والتي يقدمها المركز للطلاب والخريجين وتتمثل في خدمات الإرشاد والتطوير المهني، والتدريب وتنمية المهارات، فضلًا عن خدمات التوظيف.