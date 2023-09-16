مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت اليوم في الدروي الإنجليزي

من المتوقع أن يتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة لاعبي فريق ليفربول اليوم أمام فريق وولفرهامبتون في المباراة المنتظرة، التي ستُلعب على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. يعتبر صلاح واحدًا من أهم الأسلحة الهجومية للفريق، ومن المتوقع أن يقود هجوم ليفربول في هذه المباراة المهمة.

موعد مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول

مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول، تقام في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم السبت الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري، على أن تذاع عبر قناة على قناة beIN Sports HD 1 .

فريق ليفربول يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يمتلك 10 نقاط. يتشارك ليفربول هذا المركز مع فريق توتنهام الذي لديه نفس الرصيد نقطيًا. وعلى الرغم من تساوي النقاط، إلا أن ليفربول يتخلف بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي.

من ناحية أخرى، يجد فريق وولفرهامبتون نفسه في المركز الخامس عشر برصيد ثلاث نقاط فقط، مما يعكس بداية صعبة له في الموسم الحالي.

مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بث مباشر

أكد المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورجن كلوب، أنه ليس قلقًا بشأن احتمال رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي خلال شهر يناير المقبل. يأتي هذا بعد سلسلة من المفاوضات التي جرت صيف العام الماضي بين نادي اتحاد جدة وليفربول.

على الرغم من عدم تسجيل محمد صلاح سوى هدفين في بداية الموسم الحالي، إلا أنه لا يزال يعتبر نجمًا لامعًا في صفوف ليفربول. قدم صلاح أداءً رائعًا وأظهر تأثيره الإيجابي الكبير، مما دفع كلوب للإصرار على الاحتفاظ بخدماته، رغم العرض التاريخي الذي تلقاه الفرعون المصري من نادي اتحاد جدة مقابل 215 مليون جنيه إسترليني.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر

مشاهدة مباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول

أضاف كلوب، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة وولفرهامبتون، عندما سُئل عن إمكانية انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي في يناير: "هل تمزح معي؟ بعد أسبوع من إغلاق سوق الانتقالات، هل تسأل عن يناير؟، لم أفكر في الأمر حتى فتحت ذلك مرة أخرى. أنا لست قلقًا".

وأعلن كلوب أيضًا عن غياب ترينت أرنولد عن مباراة وولفرهامبتون قائلاً: "هو ليس متوفرًا، لم يتدرب مع الفريق بعد، سيأخذ وقتًا، ليست إصابة سيئة ولكنها الهامسترينج. نأمل أن يكون جاهزًا للعب في المباراة بالكرة الأسبوع المقبل".

وأوضح كلوب: "لدينا مباراة كل ثلاثة أيام، بالطبع من المفيد أن يبقى ريان غرافينبيرخ في ليفربول خلال الاستراحة الدولية، يريد الصبي اللعب كرة القدم طوال الوقت، لقد استفادنا من هذه الفترة لإصلاح بعض الأمور".