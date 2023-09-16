صناعة الشيوخ : تأسيس الشركات إلكترونياً أفضل طريق لمواجهة الروتين والبيروقراطية

أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ باعلان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قبول تأسيس بعض أنواع الشركات إلكترونيا فقط بدءا من الأسبوع المقبل.



وأعلن " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأنه بداية غدٍ الاحد تقرر عدم استقبال تأسيس كافة المنشآت الفريدة وشركات الأشخاص توصية بسيطة وتضامن الخاضعة لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ سوى على البوابة الإلكترونية للهيئة فقط وأنه لن يقبل تأسيسها بالحضور إلى مقر الهيئة الرئيسي أو أحد فروعها مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا الاتجاه من الحكومة لتشجيع تأسيس الشركات إلكترونياً

وقال المهندس محمد المنزلاوى : إن قرار تأسيس الشركات إلكترونياً سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها القضاء نهائياً على الروتين والبيروقراطية التى كانت تمثل عائقاً كبيراً لعقود طويلة فى تشجيع الاستثمارات وتأسيس الشركات مطالباً من الحكومة بصفة عامة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومختلف وسائل الاعلام الترويج الكبير لهذا القرار المهم وتوعية مجتمع المسثمرين بكيفية استغلالهم لهذا القرار أفضل استغلال

كما طالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية للمستثمرين لاقامة المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها مؤكداً أن ذلك الأمر يكفل تنفيذ رؤية القيادة السياسية فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الإكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة

