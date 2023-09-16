الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون والقنوات القناقلة

يلتقي مانشستر يونايتد وبرايتون، مساء اليوم، على ملعب أولد ترافورد، بالجولة الـ 5 التى تجمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023 ـ 2024.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات القناقلة

وتقرر انطلاق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ونظيره برايتون اليوم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

غيابات مانشستر يونايتد

ويغيب عن صفوف الشياطين الحمر سفيان أمرابط وليساندرو مارتينيز، بسبب الإصابة التى لحقت بهم مؤخرا، ومن المحتمل مشاركة راسموس هويلاند لأول مرة في أولد ترافورد بعد ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي، بجانب استمرار غياب رافائيل فاران، لوك شاو، كوبي ماينو، تايريل مالاسيا، توم هيتون وأماد و ماسون ماونت بسبب الإصابة.

ويتواجد برايتون في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط، و يحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.