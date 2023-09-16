ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

يتقابل فريقا برشلونة وريال بيتيس، مساء اليوم، ملعب الأولمبي في مونتجويك بكتالونيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، كوندي، كريستنسن، بالدي.

في خط الوسط: روميو، فرينكي دي يونج، جافي.

فيالهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة أحداث مباراة برشلونة ونظيره ريال بيتيس في الدوري الإسباني الساعة 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

و تذاع مباراة برشلونة وريال بيتيس بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإسباني عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

