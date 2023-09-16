يستضيف فريق وولفرهامبتون نظيره ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المصري محمد صلاح، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "مولينيو" اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، فيما يقع نظيره وولفرهامبتون في المركز الـ15 برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة وولفرهامبتون وليفربول في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة وولفرهامبتون وليفربول بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports 1 HD.