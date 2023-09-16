عامل نظافة يعيد 30 ألف دولار لصاحبها في شرم الشيخ

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مدحت إسماعيل عبد الحميد، عامل نظافة بمجلس مدينة شرم الشيخ لامانته، حيث عثر في أثناء عمله بخليج نعمة، على 30 ألف دولار، كانت قد سرقت من أحد السائحين، وقام بتسليمها للأمن، والذي أعاد المبلغ لصاحبه.

وكافأ “فودة”، العامل، بمنحه 5 آلاف جنيه؛ تقديرا لأمانته، وعدم قبوله ممتلكات الغير.

جاء ذلك، عقب صلاة الجمعة، في مسجد السلام بشرم الشيخ، وأداء المحافظ والمصلين صلاة الغائب على أرواح شهداء الإعصار دانيال في ليبيا.

وأثنى المحافظ علي هذا العمل الشهم؛ باعتباره نموذجا للشرف والأمانة التي يتميز بها معظم المصريين.