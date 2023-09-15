بلاغة شعر العامية فى الشعر الحلمنتيشى

الجمعة 15/سبتمبر/2023 - 09:28 م 9/15/2023 9:28:11 PM

أصدر ياسر قطامش ألواناً متعددة من الإبداع الشعرى والأدبى الناقد الساخر، منها دواوينه الشعرية: نقوش على شفتين 1985، وقدمت للحب استقالة 1990، ولولاى ما كنت أنثى 1992، وصائدة القلوب 1995، والقلب فى ورطة بين ليلى وبطة 1999، ومشاغبات شعرية 2005، ومخلوع مخلوع يا ولدى 2009، وعروس البحر 2010، وامرأة فى مقهى القلب 2009، وفذلكة شعرية بالفصحى والعامية 2011، وكارت شحن عاطفى 2014.

ومن الصور القلمية: حواديت الكتاكيت والعفاريت 2002، ووحوى يا وحوى، رمضان والعيد صور وحكايات 2011. ومن المقامات الأدبية: الهوامش لابن قطامش 1998.

ومن الأدب الساخر، وكانت البداية فى: حكاوى الولد الغلباوى 2007، وفيها مقالاته عن شخصيات وأماكن وأحداث، ثم (مصر صور لها تاريخ 2005، منذ 1805، وعجائب الأشعار فى الجد والهزار، مكتبة جزيرة الورد 2011، ومذكرات ثائر ساخر 2011، وكارت شحن عاطفى2014، وهو من الرومانسية، أيضاً، ومنمنمات قطاميشى بالفصحى والحلمنتيشى، هيئة الكتاب، القاهرة 208، وفيه ينوه بأهمية «المنمنمة»، وانتهاء عصر المعلقات والمطولات، بإهداء إلى هواة الشعر فى صدر الديوان:

خير الكلام أقله فى عصر دردشة وشات

والشعر يحلو قوله إن جاءنا بمنمنمات

فلكل عصر أهله وشعاره والمنتجـات

والشعر يصعب حمله لو كان مثل معلقات

مفصلاً القول فى مقدمة من ثلاث صفحات.

ومن الرؤية التاريخية: ساعة لقلبك مع عبدالناصر، رؤية تاريخية غير تقليدية 2013، وديوانه الثالث فنجان قهوة مع أفندينا 2010، وديوانه الرابع عشر طاولة مع الملك فاروق 2011، وفى عام 2018 جمع بين الفصحى والعامية فى (منمنمات قطاميشى بالفصحى والحلمنتيشى)، هيئة الكتاب، القاهرة، وفى العام نفسه أصدر ديوانه فى حضرة المتنبى، شعر العائش على الهامش ياسر قطامش، مكتبة جزيرة الورد، مقدماً له بمقدمة عن مجالسته ومعايشته شعر المتنبى منذ عام 1976، مبيناً سر عشقه إياه، ثم مسيرته مع الشعر الأموى، فالرضى والمرتضى والطغرائى، وابن زيدون، فالعصر المملوكى والعثمانى، فالبارودى ومن ثم شعراء العصر الحديث، وما بين هؤلاء وأولئك من شعراء، وبعد ثورة 25 يناير 2011 أصدر ديوانه ساعة لقلبك مع عبدالناصر رؤية تاريخية غير تقليدية، مكتبة جزيرة الورد 2012 بمقدمة: لماذا عبدالناصر؟

ومن يتأمل جوانب هذا الإبداع يقف على أسرار تلك العبقرية الناقدة الساخرة، النابعة من خبرة بالواقع، ومعايشته، وتحليله، ونقده نقداً موضوعياً بناء.

عضو المجمع العلمى المصرى وأستاذ النقد الأدبى بجامعة عين شمس