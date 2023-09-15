غدًا.. قطاع المعاهد الأزهرية يطلق البرنامج التدريبي لمعلمات رياض الأطفال

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، البدء في البرنامج التدريبي لتدريب معلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية (لغات)، غدًا السبت، وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة للتعليم التجريبي والنموذجي والإدارة العامة للشئون الفنية التعليمية والإدارة العامة لرياض الأطفال وإدارة التدريب التربوي.

أكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أهمية البرنامج في تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية من أجل تأهيل العاملين بالمعاهد الأزهرية، مع تركيز البرامج على الجانب العملي للفئة المستهدفة من العاملين بالمعاهد النموذجية (لغات).

الارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية.



يشمل البرنامج عدة مستويات يتم تنفيذها طبقًا لخطة زمنية محددة على مدار العام الدراسي، في إطار خطة الأزهر الشريف لتطوير التعليم الأزهري واتخاذ كل ما يلزم نحو الارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية.



أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق القافلة التوعوية المشتركة الثالثة إلى محافظة شمال سيناء بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، حيث تُنفَّذ القافلة برنامجها التوعوي على مدار شهرين كاملين.



قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القافلة التي انطلقت فعالياتها اليوم وتواصل عملها على مدار ثلاثة أيام متتالية تأتي في إطار توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر، ومتابعة وإشراف فضيلة وكيل الأزهر.



حيث يناقش أعضاء القافلة مجموعة من القضايا والمفاهيم المهمة على رأسها: مظاهر العظمة في الشريعة الإسلامية كالسماحة واليسر، وأهمية العمل التعاوني المثمر لتحقيق الصالح العام للوطن، كما تستعرض القافلة جوانب مهمة في قضية الانتماء ودوره في حماية الأوطان من كل محاولات النيل منه وإغلاق الباب أمام كل مخطط يسعى لعرقلة مسيرة التنمية والإصلاح في المجتمع، ودور الشريعة الإسلامية في إقرار السلم المجتمعي بين جميع فئات المجتمع.



أوضح عياد أن برنامج القافلة يشتمل على عقد مجموعة من الندوات واللقاءات المباشرة مع المواطنين، كما تستهدف القافلة إجراء مناقشات حية مع الفئات الجماهيرية المختلفة والاستماع إليهم والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المتنوعة؛ حيث شهدت القافلتين السابقتين تفاعلًا كبيرًا من جانب الجمهور في مختلف أماكن تواجدهم؛ حيث تم عقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القافلة

