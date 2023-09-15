وحدة التدخل السريع بالشرقية: رفع 51480 طن قمامة ومخلفات مبانى

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجهد المبذول من وحدة التدخل السريع بالديوان العام لرفع 51480 طن قمامة ومخلفات مباني بنطاق المحافظة خلال شهر أغسطس الماضي، مؤكدًا على استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

مؤكداً على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أن وحدة التدخل السريع قامت برفع (51480) طن قمامة ومخلفات مباني خلال شهر أغسطس الماضي حيث تم رفع (6840) طن قمامة ومخلفات مباني من مركز الزقازيق بواقع (342) نقلة، ورفع (240) طن قمامة ومخلفات مباني من حى أول الزقازيق بواقع (12) نقلة، فضلاً عن رفع (640) طن قمامة ومخلفات مباني من حي ثان الزقازيق بواقع (32) نقلة، وكذلك تم رفع (5420) طن قمامة ومخلفات من مركز أبو كبير بواقع (271) نقلة، كما تم رفع (2160) طن قمامة ومخلفات مباني من مركز مشتول السوق بواقع (108) نقلة، ورفع (35520) طن قمامة ومخلفات مباني من مركز بلبيس بواقع (1776) نقلة، وكذلك تم رفع (660) طن قمامة ومخلفات مباني من مركز ابو حماد بواقع (33) نقلة و توصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، وذلك باستخدام"10 سيارات تريلا – نقل – قلاب - و٢ لودر".

وشدد محافظ الشرقية على وحدة التدخل السريع بنقل المخلفات والقمامة التي يتم رفعها يومياً للمدفن الصحي بالخطارة حفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الأمراض والفيروسات ، كما وجه محافظ الشرقية على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية "ارتداء الكمامات والقفازات" على العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع كافة الإعلانات والإشغالات المخالفة، وكذلك الباعة الجائلين والمفترشين ببضائعهم بحرم الطريق والزامهم بالأماكن المخصصة لهم لتقليل الزحام والتكدسات المرورية، وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون وحفاظاً على الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، شهدت شوارع حي أول الزقازيق حملة مكبرة لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بشارع النقراشى، وأمام القصر الأبيض، وميدان عرابى، وميدان التحرير، ونفق المشاة بالمحطة، الجلاء، وذلك من أجل تنفيذ القانون وتحقيق الانضباط بشوارع وميادين العاصمة.

كما شنت رئاسة حي ثان الزقازيق حملة لرفع الإشغالات المخالفة من شوارع وادي النيل، والجبانة، وقسم حسن صالح، حيث تم إزالة الكتل الخرسانية الموجودة بالشارع والتي تتسبب في إعاقه حركة المواطنين.

وفي سياق متصل، شهد شارع عبد العزيز علي حملة لرفع الاشغالات، وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات لإحدى محلات بيع الخضار والفاكهة، وذلك لتعديه على الرصيف العام فضلا عن تراكم مخلفات البضائع أمام المحل بشكل غير حضاري.

وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة إشغالات موسعة بعدد من شوارع مدينة بلبيس، لرفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظاً على حق المواطن وتحقيقًا للسيولة المرورية بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة بلبيس.

وشنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة لرفع الإشغالات المخالفة شملت شوارع سعد زغلول، وهندسه الرى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شهدت شوارع مدينة ديرب نجم حملة لرفع الاشغالات، وأسفرت عن التحفظ على المضبوطات وتنظيم الباعة الجائلين بمحيط مسجد النصر، وشارع ٢٣ يوليو، والتنبيه بعدم افتراش بضاعتهم بحرم الطريق لتحقيق الانضباط بالشوارع.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بحملة إشغالات مكبرة بالشارع الرئيسي بمدينة الحسينية لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، وذلك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

وكلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رضا بكرى، رئيس حي أول الزقازيق، برفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة بالشوارع والطرق الرئيسية بنطاق الحي، وعدم السماح بالتعدى على الرصيف والتي تتسبب فى الإعاقة المرورية وعرقلة حركة المواطنين، فضلًا عن إلزام أصحاب المحال بعرض بضائعهم داخل المساحات المخصصة لمحالهم وعدم عرضها بالطريق العام.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة حي أول الزقازيق بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم أول الزقازيق، بحضور اللواء وليد عابدين، مساعد مدير أمن الشرقية، والعميد زكريا سعد، مدير إدارة شرطة المرافق، والعميد مصطفى رشاد، مأمور قسم أول الزقازيق، ورضا بكري، رئيس حي أول.

وأوضح رئيس حي أول الزقازيق أن الحملة شملت رفع الإشغالات المخالفة والبلدورات والأرصفة والتلتوارات والحواجز الحديدية والتندات المخالفة لتوسعة شارعي الجيش ولمومبو وميدان عرابى أمام حركة المارة، وإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.