كشفت رابطة الأندية المصرية للمحترفين، صباح اليوم الجمعة، عن جدول مواعيد مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز “دوري النيل”، من ضمنها الزمالك.

جاءت مواعيد مباريات الزمالك في الموسم الجديد من الدوري المصري كالتالي:

الجولة الأولى: بيراميدز × الزمالك.. 21 سبتمبر (7:00 مساءً في ستاد الدفاع الجوي).



الجولة الثانية: الزمالك × المقاولون العرب.. 25 سبتمبر (7:00 مساءً في ستاد القاهرة).



الجولة الثالثة: البنك الأهلي × الزمالك.. 7 أكتوبر (7:00 مساءً في ستاد القاهرة).



الجولة الرابعة: الزمالك × سموحة.. 21 أكتوبر (7:00 مساءً في ستاد القاهرة).



الجولة الخامسة: إنبي × الزمالك.. 27 أكتوبر (7:00 مساءً في ستاد المقاولون العرب).



الجولة السادسة: الزمالك × زد.. 3 نوفمبر (7:00 مساءً في ستاد القاهرة).



الجولة السابعة: فيوتشر × الزمالك.. أحد يومي 29 و30 نوفمبر (ستاد القاهرة).



الجولة الثامنة: الزمالك × الاتحاد.. أحد يومي 6 و7 ديسمبر.



الجولة التاسعة: المصري × الزمالك.. 14 ديسمبر (7:00 مساء في ستاد برج العرب).



الجولة العاشرة: الزمالك × الأهلي.. 15 فبراير (7:00 مساء في ستاد القاهرة).



الجولة الـ11: سيراميكا كليوباترا × الزمالك.. 2 يناير (7:00 مساء في ستاد المقاولون العرب).



الجولة الـ12: الزمالك × فاركو.. مؤجلة.



الجولة الـ13: الإسماعيلي × الزمالك.. 19 فبراير (7:00 مساءً في ستاد الإسماعيلية).



الجولة الـ14: الزمالك × الداخلية.. أحد يومي 28-29 فبراير (ستاد القاهرة).



الجولة الـ15: الجونة × الزمالك.. 9 مارس (4:00 عصرًا في ستاد الجونة).



الجولة الـ16: طلائع الجيش × الزمالك.. 17 مارس (9:00 مساءً ستاد الكلية الحربية).



الجولة الـ17: الزمالك × بلدية المحلة.. أحد يومي 3-4 إبريل (9:00 مساءً في ستاد القاهرة).

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري:



يذكر ان أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز “دوري النيل”.

وكشفت الرابطة عن إنطلاق المسابقة يوم الإثنين المقبل الموافق 18 سبتمبر على أن تكون نهاية مباريات الدور الأول للدوري في 3، 4 إبريل المقبل.

كما قررت الرابطة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى 15 فبراير المقبل.