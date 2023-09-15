ارتفاع حصيلة الضحايا المصريين في ليبيا واستمرار عمليات الإجلاء من مناطق الإعصار

ارتفعت حصيلة الضحايا المصريين في ليبيا بعد العاصفة “دانيال”، وكشفت آخر الإحصائيات في دولة ليبيا عن وفاة أكثر من 300 مصري حتى الآن، في انتظار الأرقام النهائية لتقدير الوضع هناك.

وتواصل فرق الإنقاذ والبحث عملها في ليبيا للعثور على المفقودين، ويؤكد الكثير على خطورة الوضع هناك، وأن أعداد القتلى تزيد كل يوم بعد العثور على جثث مفقودين.

وصرحت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، التعرف على 88 جثمانا نقلوا مباشرة إلى الأراضي المصرية، وذلك من خلال ذويهم أو أصدقائهم في ليبيا، في حين هناك آخرون لم يتم التعرف عليهم، وفق ما أعلنه المركز الطبي بطبرق، كذلك لم يتم إثبات هوايتهم.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن وزارة الدفاع المصرية أرسلت 4 طائرات دفاع إلى ليبيا لاستطلاع المصريين سواء الناجين أو جثامين الضحايا أو المصابين.

وناشدت المصابين المصريين في ليبيا، ضرورة التوجه للمستشفى الميداني على الحدود، لأنها الأسرع في إنقاذهم، لافتة إلى تواجد أطقم طبية متميزة بالتعاون مع وزارة الصحة والداخلية والمتواجدين في هذه الأماكن، فضلا عن استقبالهم المصابين الليبيين أيضا.

فتح جميع قنوات الاتصال عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب الكارثة بتوفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا المصريين، كما أرسل الجيش المصري إلى ليبيا قوافل مساعدات إنسانية وطبية، في حين تدخلت القوات المصرية للمساعدة في إنقاذ المناطق المنكوبة.

و قرر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فتح جميع قنوات الاتصال عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتلقي شكاوى وطلبات وبلاغات المواطنين وأسر المتضررين من الإعصار في ليبيا.