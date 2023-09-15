الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مذنب أخضر يمر بالقرب من الأرض غدا.. سيختفي لمدة 435 عاما

مذنب أخضر
مذنب أخضر

يمر المذنب الأخضر الذي اكتشفه عالم الفلك الياباني هيديو نيشيمورا في 12 أغسطس 2023، يومي 16 و17 سبتمبر، الجاري، ويكون مرئيا في المساء بين الساعة 20 و 21 بتوقيت موسكو في حالة صفاء السماء.

 

ذكر علماء الفلك أن الفترة المدارية للمذنب تقدر بـ 435 سنة، أي أن آخر ظهور له بالقرب من الأرض كان عام 1588.

 

المذنب نيشيمورا الذي يبلغ قطره كيلومترا واحدا، ويتكون من صخور وجليد في بداية النظام الشمسي من بقايا سحابة كوكبية أولية. 

وعند اقتراب المذنب من الشمس تذوب نواته الجليدية، ويظهر وكأن له ذيلا من الغبار والغاز لونه أخضر ساطع ومميز ويكون مرئيا بصورة خاصة عند شروق الشمس.

 

وقال علماء الفلك، إن المرة القادمة التي يظهر فيها المذنب نيشيمورا فوق كوكب الأرض ستكون في عام 2458.

 

 

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