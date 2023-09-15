بعد انتهاء القيد .. كيف ستؤثر صفقات الدوري المصري على الموسم الجديد

انتهت فترة قيد اللاعبين لأندية الدوري المصري، أمس الخميس، والتي أسفرت عن العديد من الصفقات لفرق الدوري الممتاز.

ولكن قطبي الكرة المصرية الأهلي و الزمالك لم يجروا العديد من الصفقات، حيث أجري الأهلي 3 صفقات جديدة فقط وهم إمام عاشور قادما من ميتيلاند الدنماركي، رضا سليم قادما من الجيش الملكي المغربي، أنتوني موديست قادما في صفقة انتقال حر، وعلى الجانب الأخر لم يجري الزمالك أي من الصفقات وذلك لإيقاف قيده قبل إنطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري.

أما بالنسبة لباقي أندية الدوري المصري فقد أجري الكثير من الفرق عدد كبير من الصفقات، وستعطي تلك الصفقات تنافسية كبيرة بين اندية الدورية المصري خلال الموسم الجديد من البطولة.

موعد إنطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين المقبل الموافق 19 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك بمواجهة طلائع الجيش مع البنك الأهلي.

يذكر أن أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز “ دوري النيل”.

وكشفت الرابطة عن إنطلاق المسابقة يوم الإثنين المقبل الموافق 18 سبتمبر على أن تكون نهاية مباريات الدور الأول للدوري في 3، 4 إبريل المقبل.

ولم تشهد الجولة أي تأجيلات في ظل مشاركة الأهلي في السوبر الإفريقي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا والزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية.

وستقام مباريات الجولة الأولى بداية من الإثنين المقبل وحتى يوم الخميس الذي يليه.

التأجيل الأول في الموسم الجديد بالدوري المصري

ولكن قررت الرابطة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى 15 فبراير المقبل.

بداية نارية لقطبي الدوري المصري في الموسم الجديد

ويستهل الأهلي مشواره نحو الحفاظ على اللقب بمواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي بينما يصطدم الزمالك ببيراميدز في الاسبوع الأول للدوري.

المبارة الولي للأهلي في الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري

وتقرر خوض الأهلي لمباراته مع المصري يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساء في ملعب برج العرب.

قمة نارية بين الزمالك و بيراميدز في مستهل الدوري المصري

أما الزمالك وبيراميدز فستكون قمة الجولة هي ختامها حيث تقام في السابعة من مساء الخميس المقبل في ملعب الدفاع الجوي.