وكيل الرياضة يتابع أعمال الجمعية العمومية لنادى القرين الرياضي

تابع الدكتور أحمد إبراهيم وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة بالشرقية، اليوم الجمعة، أعمال الجمعية العمومية لنادى القرين الرياضى، لاستكمال مقاعد مجلس الإدارة لمنصب الرئيس والنائب وعضو مجلس إدارة.

وعلى هامش الزيارة، تفقد الدكتور أحمد إبراهيم التدريب الصيفي لطالبات كلية التربية الرياضية بنات بالنادى، وقام بتوزيع هدايا على لاعبى أكاديمية كرة القدم بالنادى.

وقدم الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل الوزارة، التهنئة لمجلس ادارة النادى بقيادة الصاوى محمد الصاوى وباقى أعضاء المجلس متمنيا لهم التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.