شراكة دولية لإنشاء جامعة النقل في مصر

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنشاء جامعة متخصصة فى مجالات النقل فى مصر، مشيرًا إلى أن النقل له علوم يجب دراستها، لذلك تستهدف مصر إنشاء جامعة للنقل.

وقال وزير النقل، أن النقل علم يحتاج التدريس والتخصص الأكاديمي مثل باقي العلوم، مؤكدًا السعي لتخريج مهندسين للنقل بتخصصات مختلفة، مثل السكة الحديد، الإنفاق، الموانئ وما إلى ذلك.



وفي سياق متصل صرح مصدر في وزارة النقل لجريدة الوفد، أنه جاري الاستعداد لإنشاء جامعة للنقل في مصر، مشيرًا إلى أنه سوف يوجد شراكة مع جامعة دولية والحصول على أفضل مناهج تدرس في جامعة النقل.

وتابع المصدر للوفد أن الجامعة سوف يكون بها العديد من التخصصات وتكون قادرة على تخريج مهندس للعمل مباشرة في قطاعات النقل المختلفة على عكس خريجي الهندسة اللذيين يحتجون تأهيل للعمل في أي قطاع من قطاعات النقل.



وأشار إلى أن الجامعة سوف تشمل جميع قطاعات النقل في مصر من طرق وكباري وسكة حديد ومترو انفاق وموانئ وجميع القطاعات، وسوف تشهد تطوير كبير في العملية التعليمية