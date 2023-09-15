الكشف على 110حالةمرضيةخلال مبادرة" 100يوم صحة"بالمحلة

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه فى إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز المحلة تم القيام بالعديد من الأعمال الخدمية تحت إشراف نواب رئيس المدينة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية

و أضاف أنه تم تنفيذ عدد كبير من حملات النظافة و إجمالى ما تم رفعه من خلال تلك الحملات و بواسطة متعهدى القمامة اليوم بقرى مركز المحلة 200 طن قمامة كما تم خلال أعمال مبادرة 100 مليون شجرة استكمال زراعة 100 شجرة من أشجار الماهوجنى بمدخل عزبة القرنفلى والقبلية وحول المقابر بنطاق قرى الوحدة المحلية بالمعتمدية كما تم زراعة 50 شجرة على جسور الترع بمدخل قرية صفط تراب و خلال مبادرة 100 يوم صحة بالوحدة المحلية المعتمدية تم الكشف على 50 حالة مرضية الى جانب الكشف على 20 حالة رعاية اسرة و 40 حالة امراض مزمنة

فى إطار أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز المحلة تم متابعة وحدة حياة كريمة مع جهاز الساحل الشمالي الغربي للتعمير لمشروعات حياة كريمة بقرية الأبشيط حيث تمت معاينة ورفع أبعاد قطعة أرض صالحة لإنشاء ملعب و مركز شباب بقرية الأبشيط بجوار محطة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقرية التابعة للوحدة المحلية للهياتم .

يذكر أنه تم العمل على مد وربط خط مياه خلف السكة الحديد بمنطقه العزب والعباسية ، نطاق وحدة محلة أبو على من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وذلك للتغلب على المناطق التى تتأثر بضعف المياه ، ومراجعة و تزويد الخطوط .